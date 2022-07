Paul van Meenen (D66) heeft als Kamervoorzitter geen enkel geduld voor extreemrechtse haatzaaiers

NRC-journalist Lamyae Aharouay deelt het voorval op Twitter. Wanneer Markuszower spreekt van een ‘enge ministersploeg’, grijpt Van Meenen in. Hij eist van de PVV’er dat die zijn woorden terugneemt, zo niet, dan verliest hij zijn spreektijd. Ook Wybren van Haga (ex-VVD, ex-FVD) en Caroline van der Plas die zich ermee komen bemoeien, krijgen niet het woord. En Van Meenen is voorbereid. Waar Bergkamp nog in ellenlange discussies over het bijvoorbeeld wel of niet toestaan van het dreigen met tribunalen verzandt, heeft Van Meenen het reglement paraat.