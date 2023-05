Paul Rosenmöller is als leider senaatsfractie GroenLinks/PvdA goed opgewassen tegen populisten van BBB

24 mei 2023 - 14:50

Van Jole vind ik een van de betere politieke duiders van Nederland. Het is een ijzersterk betoog. Al zou ik een wat andere invalshoek nemen. Rosenmoller weet precies hoe hij politiek moet handelen. Hij heeft genoeg ervaring om PvdA en Groenlinks bijeen te houden in de 1e kamer en hij zal zeker weten niet overbieden. Dit gaan we de komende maanden ook zien. BBB heeft het volstrekt verkeerde idee dat ze de coalitie tot nieuwe verkiezingen kunnen dwingen. Dat gaat niet lukken en ze zullen hun hand overspelen. De coalitie zal bij alle belangrijke wetten over links gaan. Dat komt omdat ondanks de enorme zege van BBB er een alternatief is voor het kabinet. De onderhandelingspositie voor BBB is dus helemaal niet zo sterk. En over Wiersma gesproken. Ik merk bij mezelf dat ik een stuk beter VVD kan hebben als D66, CDA en CU. De laatste drie menen er te zijn voor de maatschappij, mensen. Ook houden ze sociale verhalen. De VVD doet niet zo moeilijk. Het gaat om macht en het gaat om de belangen van bedrijven en rijke mensen. Rutte was in die zin ook "eerlijk" bij dat toeslagen affaire debat. Het boeit de VVD helemaal niet zoveel. Rutte meesmuilt wat en gaat daarna door. Net als zijn achterban. Dat is een stuk eerlijker als de zogenaamde "sociale koers" van de andere coalitie partijen