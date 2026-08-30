Paul Rosenmöller, die GroenLinks tot een succes maakte, stelt zich niet herkiesbaar voor de senaat Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 359 keer bekeken • Bewaren

Paul Rosenmöller (70), leider van de 14 koppige senaatsfractie van PRO, de grootste in de Eerste Kamer, gaat na de verkiezingen van 2027 de Haagse politiek verlaten. Dat heeft de politicus die van een jonge radicaal opklom tot een een éminence grise in een verklaring bekend gemaakt. Rosenmöller die in de jaren '70 en '80 deel uit maakte van de marxistische-leninistische splintergroepering GML en onder meer stakingsleider in de Rotterdamse javen was, trad in 1989 als onafhankelijk kandidaat toe tot de toen net uit communisten, progressieve christenen, radicalen en pacifisten gevormde partij GroenLinks.

In 1998 wist hij als nieuw lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen het aantal zetels voor de nog jonge maar kwakkelende fusiepartij GroenLinks bijna te verdubbelen tot 11 en werd onder de Paarse kabinetten gezien als leider van de oppositie. In 2002 werd hij als kopstuk van linkse politiek zo ernstig bedreigd dat hij zich genoodzaakt zag de politiek te verlaten. In 2018 vroeg Jesse Klaver hem lijsttrekker te worden voor de Eerste Kamerverkiezingen.

In een persverklaring stelt hij

“Het moment is daar om het stokje over te dragen. Althans, over negen maanden. Want tot dan blijf ik opereren zoals ik in de afgelopen ruim zeven jaar in de senaat deed, vanuit verantwoordelijkheidsbesef. Zeker ook gezien de turbulente tijd, met een minderheidskabinet dat spitsroeden loopt. (...) Het was bijzonder dat ik eind jaren tachtig bij de start van GroenLinks betrokken kon zijn en er als politiek leider in slaagde de partij te laten groeien. Net zo speciaal was het om de laatste jaren achter de schermen mee te helpen twee betekenisvolle partijen tot een nieuwe, sterke beweging te smeden. Al had ik graag regeringsdeelname gezien, omdat Nederland toe is aan een progressievere koers. Want het kan, en moet in mijn ogen, socialer en groener.”

In maart 2027 zijn er Provinciale Statenverkiezingen. De gekozen Statenleden kiezen daarop de Eerste Kamer.