Patiënten verdwalen in regelwoud commerciële verzekeraars, moeten nota's plots zelf betalen

© cc-foto: Jernej Furman

Patiënten worden zeer regelmatig geconfronteerd met hoge rekeningen voor zorg die ze zelf moeten betalen omdat de verzekeraar de behandeling niet vergoed. De zieke moet dat, volgens de huidige regelgeving, eerst zelf controleren of de benodigde zorg wel vergoed wordt maar veel mensen doen dat niet of blijken daar niet toe in staat. Commerciële zorgverleners wijzen patiënten niet vooraf op de financiële gevolgen en starten gewoon met de behandeling. De rekening komt als het al te laat is.

De Patiëntenfederatie Nederland hield een enquête onder meer dan 12.000 deelnemers:

“Het is voor veel patiënten een black box om tot de juiste informatie te komen, met soms onverwachte zorgkosten tot gevolg. Voorbeelden daarvan zijn er inmiddels eindeloos,” aldus Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. Veel mensen zijn niet op de hoogte dat hun verzekeraar geen contract heeft met hun zorgverlener, blijkt uit het onderzoek. Zo geldt dit voor bijna de helft (49%) van de respondenten die de afgelopen jaren naar een niet-gecontracteerde medisch specialist, wijkverpleegkundige of zorgverlener binnen de GGZ ging. 44% van hen kreeg dit pas te horen toen de zorg al bezig was, 35% toen de zorg al was afgerond. Een aanzienlijk deel van hen zou een andere keuze gemaakt hebben als ze dit van te voren wel hadden geweten: “Maar als je niet weet dat dit risico er is en je het dus zelf niet checkt bij je verzekeraar, start de aanbieder de behandeling vaak gewoon,” aldus Veldman. “Achteraf kunnen patiënten dan onverwacht een rekening op de deurmat krijgen. Dat is niet hoe dit systeem zou moeten werken.”

Het merendeel van de patiënten moest tussen de 100 en 500 euro betalen, een deel zelfs meer. Een reden voor het onrustbarend gevallen is dat vanwege de crisis en gestegen kosten voor levensonderhoud mensen vaker zijn overgestapt op zogeheten budgetpolissen die goedkoper zijn maar ook heel veel behandelingen niet vergoeden. De burgers, die volgens Haagse beleidsmakers zogenaamd zelfredzaam zouden zijn, blijken daar vaak niet van de op de hoogte.

De Patiëntenfederatie stelt dat zowel verzekeraars als zorgverleners verplicht moeten worden duidelijker informatie te geven.

Om deze onbedoelde en onverwachte rekeningen te voorkomen, moet de informatie hierover voor verzekerden veel duidelijker worden. Zowel op het moment dat Nederlanders een geschikte verzekering zoeken, als op het moment dat een zorgtraject van start gaat: “Patiënten moeten het op dit moment bijna helemaal alleen uitzoeken. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten hier daarom veel meer verantwoordelijkheid in nemen,” aldus Veldman. “Als een behandeling door een bepaalde zorgaanbieder niet of maar deels wordt vergoed vanuit de zorgpolis van een patiënt, dan moet die aanbieder nog voordat de behandeling start daar altijd duidelijk voor waarschuwen. Een vermelding van deze informatie ergens weggestopt op de website is absoluut niet voldoende.”