Patiënten Grieks ziekenhuis per veerboot geëvacueerd vanwege oprukkende bosbranden

Tientallen patiënten van een ziekenhuis in Alexandroupolis, een stad in het noordoosten bij de grens met Turkije, zijn dinsdag in allerijl geëvacueerd omdat bosbranden het zorgcomplex naderen. 65 patiënten werden met een tot noodhospitaal omgebouwde veerboot in veiligheid gebracht, 14 anderen werden van het strand geplukt door een schip van de kustwacht.