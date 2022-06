Past deze foto bij het nieuws? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 119 keer bekeken • bewaren

Michel Scholte Directeur True Price en Impact Institute, Minister van de Nieuwe Economie

Past deze foto bij dit nieuws? Op NOS staat een foto van twee vriendinnen die gezellig wandelen naar het strand. 'Het is nu zeker: onze zeespiegel stijgt steeds sneller'. Een beeld zegt meer dan duizend woorden.

Dit nieuws bleef vrijwel onopgemerkt, terwijl het élke voorpagina gehaald had moeten hebben.

Kustmetingen door wetenschappers bevestigen dat de Noordzee in de pas stijgt met de gemiddelde wereldwijde zeespiegelstijging. De stijging gaat de laatste tijd steeds sneller, door uitzettend, opwarmend zeewater en smeltende ijskappen en gletsjers. In de meest extreme scenario’s is de Noordzee 1,2 tot 2 meter hoger in 2100.

De metingen bevestigen nu dus de mogelijkheid op dit gitzwarte scenario. Tot 2 meter in minder dan 80 jaar. Telegraaf, NRC, NOS?

Besef hoeveel jonge mensen in 2100 leven als oudere. Maar ook voor jou nu al is dit extreem. Gemiddeld een hálve meter stijging in 20 jaar; 25 cm in 10 jaar. Het stijgt niet lineair, maar waar moet je precies vanuit gaan bij dergelijke megarisico's?

Dit vergt gigantische noodaanpassingen van onder meer kust- en Deltawerken en de complete waterinfrastructuur. Op zichzelf is dit al extreem lastig, maar het trekt ook miljarden weg van zorg of onderwijs. Nóg minder middelen voor onze verzorgingsstaat. En de vraag is welke dorpen, steden, boerenerven onbewoonbaar worden. Waar gaan we die 800.000 woningen bouwen? Nóg meer schaarste.

En hoe jonger je bent, hoe groter dit probleem.

Het is in dit licht totaal begrijpelijk dat vreedzame klimaatprotestgroepen als XR zich soms - geweldloos - burgerlijk ongehoorzaam opstellen. En het geeft natuurlijk te denken dat zíj bij elke vreedzame actie steevast met politiebussen worden afgevoerd, terwijl een kleine groep extreem agressieve agrariërs overal mee weg lijkt te komen.

De onderliggende vraag is vooral: is de feitelijke ernst van de klimaatsituatie bij het brede publiek, de politie, politiek, media, voldoende duidelijk? Snappen ze het vreedzame klimaatprotest?

Foto's van 'fun in the sun' bij nieuws over een klimaatramp helpen niet. Dansende kinderen bij een fontein, jongeren met ijsjes, kinderen met waterpret. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat beeldredacties dit structureel doen.

Visuele beeldtaal is véél krachtiger dan geschreven tekst: wat zijn representatievere beelden bij zulk nieuws?

PS: Voordat je denkt: nu weten we het wel met dat klimaat, next! We zitten nu gemiddeld pas op 1,2 graden en de weersomstandigheden zijn nu al extreem; voor miljarden ondraaglijk. Dat wetenschappers nu aangeven dat we het (éigenlijk schamele) doel van Parijs van "well below 2 degrees" mis lijken te gaan lopen, is verschrikkelijk. Maar tóch: elke grammetje broeikasgas voorkomen of mitigeren is iets! Immers, temperatuur is een continue schaal en tot op zeker hoogte kan een honderdste graad gemiddeld minder, érgens lokaal een paar graden schelen.