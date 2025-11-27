De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Passagiers privéjets gaan tot 2100 euro belasting betalen door aangenomen plan GL-PvdA en PvdD

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van GroenLinks-PvdA en de Partij voor de Dieren om gebruikers van privéjets te laten betalen voor hun vervuilende vorm van vervoer. Het amendement van de twee linkse partijen kreeg steun van de SP, 50Plus, Volt, D66, Denk, CDA, SGP en ChristenUnie.

De belasting gaat in 2030 in, meldt NU.nl-klimaatverslaggever Jeroen Kraan op Bluesky. Passagiers gaan vanaf dat jaar 420 tot 2100 euro betalen, afhankelijk van de afstand van de vlucht.

Suzanne Kröger van GroenLinks-PvdA noemt de nieuwe belasting “hard nodig voor de aanpak van de klimaatcrisis” en “een belangrijke stap om het groeiende gebruik van privéjets aan banden te leggen”.

“Natuurlijk willen we het liefst een verbod op privéjets, maar dit is een geweldige doorbraak”, stelt Christine Teunissen, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren.