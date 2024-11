Paspoort van Wilders moet ingenomen worden als hij naar de internationaal gezochte Nethanyahu wil

Kee & Van Jole bespreken iedere woensdag bij De Nieuws BV na het nieuws van 13:00 uur de politieke ontwikkelingen in Den Haag. Zoals de terugkeer van Pieter Omtzigt na zijn tweede ziekteverlof wegens een burn out. Hij wil nu een duo-fractievoorzitterschap met Nicolien van Vroonhoven, die hem al tijdelijk verving. Politiek duider Peter Kee is sceptisch. "Het is nog niet eerder vertoond. Begin jaren 90 had GroenLinks twee lijsttrekkers, dat was geen succes." Ook is hem niet duidelijk wie er dan eigenlijk de baas is.