‘Pasgeboren baby’s vechten voor hun leven in Gazaans ziekenhuis zonder stroom’

Nu er geen stroom meer is in het grootste ziekenhuis van de Gazastrook vechten pasgeboren baby’s voor hun leven. De situatie is nijpend, verklaren de directeur van het ziekenhuis en het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid. Zaterdagochtend zijn een baby en een man op de intensive care overleden, bericht de NOS .

“Patiënten en medewerkers hebben een groot gebrek aan stroom, water en andere levensbehoeftes, zegt ziekenhuisdirecteur Mohammad Abu Salmiya in een interview met de NOS. "Er liggen lichamen op de grond, voor de afdeling Spoedeisende Hulp. We kunnen ze niet begraven, omdat er wordt geschoten op iedereen die beweegt. We kunnen nu geen gewonden behandelen en het is een kwestie van tijd voor ze doodgaan. We hebben geen stroom om ze te behandelen."”