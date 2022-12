Partner vicevoorzitter Europarlement bekent schuld in omkoopschandaal rond WK Qatar

De partner van de Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili, de Italiaan Francesco Giorgi, heeft schuld bekend in de corruptiezaak rond het WK in Qatar. Dat meldt de Telegraaf. Kaili moet nog voorkomen, maar is wel al afgezet als delegatieleider van de Griekse sociaaldemocraten en als vicevoorzitter van het parlement.