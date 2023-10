Partijprogramma Omtzigt laat gedetailleerd zien dat ons schip van Staat flink verbouwd moet worden

24 okt. 2023 - 18:34

Ja, het verkiezingsprogramma is er eindelijk. Vanavond zat hij bij Khalid & Sophie, soms was het erg interessant, bijvoorbeeld toen het over die belasting ging die buitenlandse medewerkers van ASML betalen, of over hoe hoog het minimumloon kan zijn vergeleken bij de andere landen in de muntunie zonder dat je in de problemen komt als er een crisis uitbreekt. Of over de rol van het CPB in het creëren van schijnwerkgelegenheid. Maar telkens moest de interviewer weer door, want zoveel onderwerpen en zo weinig tijd. Het was af en toe frustrerend voor de interviewers leek het wel, die willen hem verleiden tot uitspraken met concrete getallen, 'die groep gaat er zoveel op vooruit'. Hij wil niet gewoon zeggen: de belasting moet met zoveel omlaag. Of: we moeten het minimumloon met zo veel verhogen. Waarom begrijp ik niet helemaal, hij lijkt het idee te hebben dat je dan iets belooft wat je eigenlijk niet kunt beloven zonder alles in samenhang te bezien.

