Partijen praten verder over vorming rechts kabinet, maar zonder premier Geert Wilders

Als het de extreemrechtse PVV lukt om VVD, NSC en BBB zover te krijgen gezamenlijk een kabinet te vormen, dan wordt Geert Wilders geen premier. Dat is volgens bronnen rond de informatie een harde eis van de drie partijen. Ook de andere partijleiders zouden in de Kamer blijven.

Het is het vertrekpunt van waaruit informateur Kim Putters aan zijn nieuwe ronde informatiegesprekken start. Dat Wilders, als leider van de grootste partij bij de laatste verkiezingen geen premier wordt, betekent vermoedelijk dat er verder wordt gesproken over een extraparlementair kabinet, ook wel een zakenkabinet genoemd.

De kans lijkt klein dat Wilders een ander PVV-Kamerlid naar voren schuift als premierskandidaat. Als die partij ergens in grossiert, is het immers totale incompetentie. Dat is er met de aanwas aan nieuwe Kamerleden niet beter op geworden. Het is een van de redenen dat Wilders een ijzeren greep op de partij houdt die hij als alleenheerser – en enig lid – bestuurt.