Partijbestuur NSC wil Van Hijum als lijsttrekker, wat gaat crypto-PVV’er Boomsma doen?

Het partijbestuur van NSC denkt dat demissionair vicepremier Eddy van Hijum de beste kandidaat is voor het lijsttrekkerschap bij de volgende verkiezingen. Hij krijgt de voorkeur boven Diederik Boomsma, die opvalt door zijn uiterst rechtse standpunten.

De keuze voor Van Hijum komt niet als een enorme verrassing. Hij geldt als een vertrouweling van partijoprichter Pieter Omtzigt, en hij deed samen met Omtzigt de coalitieonderhandelingen. Zijn prominente positie binnen de partij werd onderstreept met het vicepremierschap.

Boomsma daarentegen stond bij de vorige verkiezingen op plaats 21. Hij kwam pas in de Kamer toen andere NSC’ers doorschoven naar het kabinet. In de fractie is hij omstreden. Diverse Kamerleden willen niet op de lijst als Boomsma lijsttrekker wordt.

“Hij is de uiterst rechtse flank van onze fractie”, zei Nicolien van Vroonhoven afgelopen weekend in een interview met dagblad Trouw over Boomsma. “Hij vertegenwoordigt in mijn ogen niet het gemiddelde NSC-gedachtegoed. Als je op asiel probeert de VVD rechts in te halen, dan is dat niet mijn gedachtegoed.”

Van Vroonhoven noemde uiterst rechtse flank niet haar flank. Op de vraag of de NSC-kiezer daar wellicht anders over denkt, antwoordde ze: “Ik hoop het niet, anders is het mijn club niet.”

Mocht Boomsma zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap toch doorzetten, dan dreigt er een partijscheuring.