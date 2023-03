Partij voor de Dieren wil verbod op Kampioenschap Eierwerpen Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 158 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Serita V.

De Partij voor de Dieren in Breda vindt dat de gemeente het Princenhaags Kampioenschap Eierwerpen moet verbieden. De wedstrijd in voedselverspilling wordt op Tweede Paasdag voor de twaalfde keer in de Brabantse stad gehouden. De partij spreekt van een "bizarre aangelegenheid", meldt Omroep Brabant.

De PvdD vindt het onbestaanbaar dat de gemeente een vergunning heeft verleend aan het evenement waarbij ter vermaak met rauwe eieren wordt gegooid. Teams gooien met de eieren over steeds grotere afstanden, totdat de vanger niet meer in staat is een ei te vangen. Het team dat al gooiend de grootste afstand weet te overbruggen, wordt tot winnaar uitgeroepen.

De partij voert verschillende redenen aan om tegen de wedstrijd te zijn. Allereerst natuurlijk de slechte omstandigheden waaronder de kippen die de eieren leggen leven in agrarische fabrieken. "Zo heeft een kooikip slechts anderhalf A4’tje om op te leven."

Daarnaast voert de partij als argument voor een verbod aan dat er sprake is van een voedselcrisis. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de graanprijzen enorm gestegen. In plaats van dit graan te eten, voeren wij het aan kippen. Deze kippen leggen eieren en daar gaan we in Princenhage mee gooien."

De organisatie van het evenement vindt de kritiek onterecht. Het zou gaan om eieren die over de datum voor consumptie heen zijn.

Beelden van vorig jaar: