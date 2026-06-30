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Partij voor de Dieren: walgelijk dat Nederlandse voetballers mikpunt worden van racisme Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 757 keer bekeken • Bewaren

Na de uitschakeling van Oranje op het WK mannenvoetbal heeft een deel van de Nederlandse supporters zich misdragen op sociale media. Zij plaatsten hatelijke berichten op de accounts van Nederlandse spelers van kleur. Zo ontvingen Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysensio Summerville racistische reacties omdat zij hun penalty’s misten.

“Het racisme richting spelers van het Nederlands elftal is walgelijk”, reageert Christine Teunissen, leider van de Partij voor de Dieren, op Blueksky. “Dit is waar heel veel Nederlanders tegenaan lopen: als je wint ben je een Nederlander, als je verliest ben je opeens geen Nederlander meer. Ontzettend triest.”

Oranje verloor in de nacht van maandag op dinsdag na strafschoppen van Marokko. Het Noord-Afrikaanse team had veel balbezit. De Marokkaans-Belgische coach Mohamed Ouahbi koos voor een aanvallende speelwijze, terwijl Ronald Koeman juist een extra verdediger had opgesteld.

Voor de start van het WK tipte de New Yorkse burgemeester Zohran Mamdani Marokko als wereldkampioen. Eerder dit jaar won Marokko, dat drie in Nederland geboren spelers in de WK-selectie heeft, al de Afrika Cup.