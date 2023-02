Partij in het conflict?

9 feb. 2023 - 10:16

Hoezo woedt er oorlog in Oost Europa? Was er een inval in Polen dan? Is Roemeniė in oorlog met Bularije en Hongarije? Nee toch? En hoezo noemt u Oekraiëne een van de oorlogs partijen? Ja ze zitten feitelijk in een oorlog met de Russen Maar waarom pretendeert u alsof ze vorig jaar de keuze hadden om Nazi putin en z,n barbaren buiten de deur te houden middels onderhandelingen of louter zeggen doe maar niet!?. En nogmaals de wapens die naar Oekraiëne gaan worden millitair ingezet om de aanvaller/bezetter te verdrijven terwijl de Russen hun wapens inzetten om de civiele bevolking van Oekräine uit te moorden. Dat is nogal een verschil . Ook uit uw column blijkt weer dat het ook u niets uitmaakt of mensen onderdrukt worden als u er hier maar geen last van ondervindt. En putin gaat niet stoppen wanneer Oekräine gesloopt is daar is ie dan weer wel duidelijk over. En wie moet in uw visie de rechterrol op zich nemen ,het westen is blijkbaar bevooroordeeld .