De participatieverklaring. Leuk, maar wie zijn eigenlijk die nieuwkomers?

22 jun. 2017 - 16:04

Briljant idee - het is wel raar: diegenen die zulke verklaringen (laten) opstellen en in wetten vastleggen voldoen zelf bijzonder vaak niet aan de daarin geformuleerde verplichtingen. Wanneer we uitgaan van het idee: gelijke monniken enz., dan zouden we de betreffende politici... ja wat? Ik weet het: heenzenden (mooi woord). ------- Rest nog de indringende vraag: wat zijn eigenlijk de Nederlandse waarden? Ik denk deze: 1. Vreemdelingen zo hufterig mogelijk bejegenen; ze van van alles en nog wat beschuldigen, zonder bewijs; ze hun eigen kledingvoorkeuren niet gunnen, dus bij weerspannigheid de gevangenis in beboeten; ze a priori afwijzen bij sollicitaties; en ze als minder dan dieren te beschouwen. 2. Aanzetten tot, en zelf bedrijven van haat, racistische misdrijven, en bij elke middelgrote rel in groepsverband luid zingen: 'daar moet een piemel in'. 3. Vrouwen alleen als lustobject bezien, hun reten gezamenlijk met een cijfer beoordelen, en zeggen op welke wijzen je de lekkerste meisjes wel niet zou willen doen. 4. Als intelligente en bekende Nederlandse vrouwen gepaste actie ondernemen tegen sexistische vernederingen in de sociale media, dan ga je in de versnelling: je schreeuwt zelf op het web uit hoe je die vrouwen zou willen verkrachten, in geuren en kleuren. 5. Je laat elke dag horen dat van jou zowel de Islam als politiek links uitgeroeid moeten worden. Dat zijn de eerste authentieke Nederlandse zeden en gewoonten die in me opkomen. Het zal best wennen worden voor onze nieuwe medelanders. Maar ze zullen met enige tegenzin deze leuke nationale folklore moeten aanvaarden, want ja, je wil aan de ene kant je eigen goede opvoeding en je leefregels niet negeren; maar de Hollandse apparatsjiks eisen dan meteen 340 Eurofanten van je, als je tekent - en dat geld heb je niet. Het is niet gemakkelijk om in Nederland te integreren, dunkt me.