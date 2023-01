Parlementariër Vlaams Belang betrapt op illegaal feest

25 mei 2020 - 13:00

"En dan heb je ook nog de PVDA." Bedoel je niet de sp.a., de sociaaldemocraten? De PVDA is een kleinere marxistische partij, enigszins te vergelijken met de SP, in 2019 sterk gegroeid. België verliest steeds meer het karakter van de nationale staat. De deelstaten veroveren steeds meer bevoegdheden, beleid op nationaal niveau leeft minder dan op deelstaatniveau. Ik zie dat voorlopig alleen maar erger worden. Ik heb eens een tijd zitten praten met heel 'normale' Vlamingen, de afwijzing van de francofonen is groot en radicaal. @Boreaal "Als Brussel niet was overlopen door de Fransen...": kostelijk, net alsof ik die boze Vlamingen hoor spreken. Ooit was Brussel een Vlaamse stad. Maar de dominantie van het Frans begon al in 1830 (Opstand tegen Nederland), toen Frans de officiële taal werd. Als politiek, financieel en economisch centrum kreeg Brussel een Franssprekende boven- en middenlaag. Lager en middelbaar onderwijs kon men enkel in het Frans volgen, zodat het Frans geleidelijk ook in de lagere sociale klassen binnen sijpelde. Vlamingen moesten zich aanpassen om hogerop te komen. De verfransing van Brussel zette zich daardoor tot ca. 1960 snel voort. Officieel is het stadsgewest tweetalig, in de praktijk wordt er hoofdzakelijk Frans gesproken maar de teruggang van het Vlaams is gestopt.