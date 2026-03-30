Parlement Israël stemt voor racistische doodstraf die alleen voor Palestijnen gaat gelden

Het Israëlische parlement heeft ingestemd met een racistisch wetsvoorstel voor de invoering van de doodstraf alleen voor Palestijnen. Een nipte meerderheid in de Knesset stemde voor de wet, bericht de NOS. Ook premier Benjamin Netanyahu, die door het Internationaal Strafhof wordt gezocht wegens misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden in Gaza, stemde voor de wet.

Officieel zal de doodstraf gaan gelden voor mensen die door militaire rechtbanken veroordeeld worden voor ‘moord met een terroristisch motief’. In de praktijk zullen alleen Palestijnse verdachten de doodstraf opgelegd krijgen, zo is de verwachting. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk. De straf moet bovendien binnen drie maanden worden uitgevoerd.

Ook zonder de nieuwe wet worden Palestijnen al als tienderangs burgers behandeld. Amnesty International spreekt van een “discriminerend wetsvoorstel binnen het systeem van apartheid tegen Palestijnen”.