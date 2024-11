Parijs vreest voetbalwedstrijd Frankrijk-Israël donderdag, joodse beweging organiseert provocatie Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 721 keer bekeken • bewaren

De politie van Parijs trommelt maar liefst 4000 politieagenten op vanwege de wedstrijd Frankrijk-Israël in het Stade de France. Die match in het kader van de Nations League vindt donderdag plaats. Alleen al in het enorme stadion, met een capaciteit van ruim 80.000 bezoekers, zullen 1600 agenten aanwezig zijn om ongeregeldheden te voorkomen dan wel te bestrijden. Duizenden anderen bewaken de omgeving en het openbaar vervoer. Het is een zelfs voor Parijse begrippen ongebruikelijk hoge inzet. Er zouden tot nu 20.000 kaarten verkocht zijn voor de wedstrijd. Israël raadt staatsburgers af naar Parijs af te reizen.

Het is verboden Palestijnse vlaggen mee het stadion in te nemen. Alleen Israëlische vlaggen en de nationale driekleur zijn toegestaan. Er wordt zeer streng gecontroleerd. Alle tickets zijn persoonsgebonden en kunnen donderdag na 12 uur niet meer verhandeld worden.

Hoofdcommissaris Laurent Nunez spreekt van een hoog risico-wedstrijd "in een zeer gespannen geopolitieke context". Hij waarschuwt dat de politie een zero tolerance beleid zal voeren voor en na de wedstrijd. De maatregelen volgen na de schrikbarende ongeregeldheden in Amsterdam waarbij agressieve Israëlische supporters burgers belaagden die openlijk met Palestina sympathiseren en pro-Palestijnse raddraaiers op jacht gingen naar willekeurige Israëlische staatsburgers en hen vervolgens intimideerden en mishandelden.

Olie op het vuur is volgens de Huffington Post de aankondiging van een internationale rechtse Joodse organisatie om aan de vooravond van de wedstrijd in Parijs een protestbijeenkomst tegen antisemitisme te houden met als gast een extreemrechtse Israëlische minister.

De spanning is er langer in het stadion. De Franse minister van Binnenlandse Zaken dreigde afgelopen week spandoeken in stadions te verbieden nadat fans van Paris Saint-Germain bij de match tegen Atletico Madrid een enorme banner voor een vrij Palestina uitrolden. Geheel volgens Franse traditie was het spandoek voorzien van een filosofische slogan: Oorlog op de grond maar vrede in de wereld.

In Nederland blijkt de komst van Israëlische supporters en de problemen die ze met zich meebrengen meteen te leiden tot inperking van burgerlijke vrijheden. Tot komende donderdagochtend geldt in de stad die zichzelf graag afficheert als burcht van vrijheid een noodverordening. Er mag in die tijd ook niet meer gedemonstreerd worden tegen bijvoorbeeld het aanhoudend Israëlisch militair geweld tegen Palestijnse burgers. In Gaza en Libanon werden ook vandaag weer tientallen mensen om het leven gebracht, waaronder vrouwen en kinderen.

Honderden demonstranten en belangstellenden negeerden zondag in Amsterdam de door de rechter goedgekeurde vrijheidsbeperkende maatregel. Ze demonstreerden op de Dam voor Palestina. Vijftig van hen werden opgepakt. Honderden anderen werden verplaatst.