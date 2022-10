Parijs museum laat klimaatactie in de soep lopen

Het wereldberoemde Musee d'Orsay in Parijs heeft afgelopen week een klimaatactie voorkomen, meldt Le Parisien. Een jonge vrouw, gekleed in een Just Stop Oil t-shirt wilde volgens Le Parisien, eerst haar oor vastplakken aan een schilderij van Van Gogh, Zelfportret in Saint-Rémy uit 1889. Toen dat mislukte ging ze richting een werk van Paul Gauguin om daar soep overheen te gooien. Maar voordat ze daartoe kon overgaan werd ze onderschept door een agent. De vrouw, die werd gevolgd door cameramensen, is afgevoerd door de politie maar niet aangehouden omdat ze niets gedaan had. Ze viel na ontdekking flauw. Een thermosfles met soep werd uit voorzorg leeggegoten door de toegesnelde agenten. Het museum heeft wel aangifte gedaan van poging tot vernieling en de politie onderzoekt of dat tot vervolging kan leiden. Het museum had in nauwe samenwerking met de politie de beveiliging al opgevoerd.