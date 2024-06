Parijs deporteert daklozen de stad uit in aanloop naar de Olympische Spelen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 115 keer bekeken • bewaren

Parijs heeft duizenden daklozen de stad uit gegooid in het kader van een ‘schoonmaakoperatie’ voorafgaand aan de Olympische Spelen. Het collectief Le Revers de la Médaille, dat 90 hulporganisaties vertegenwoordigt, spreekt schande van de operatie en zegt dat kwetsbare personen nog verder de verdrukking in worden geduwd.

Komende zomer worden in Parijs de Olympische Spelen gehouden en het stadsbestuur is er alles aan gelegen om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Dat betekent de vele dak- en thuislozen die de stad rijk is, zonder pardon op bussen gezet worden en buiten de stadsgrenzen weer worden afgezet. Onder de uitgezette personen bevinden zich onder meer asielzoekers, sekswerkers en drugsverslaafden. In een rapport van Le Revers de la Médaille staat dat deze mensen nu uit hun netwerk worden gerukt waarbinnen ze toegang hebben tot essentiële gezondheidszorg en ondersteuning.

Volgens de organisatie zijn in de afgelopen dertien maanden 12.545 mensen afgevoerd. Paul Alauzy, coördinator bij gezondheidsorganisatie Médecins du Monde, beschuldigt de autoriteiten van een “sociale schoonmaak” van de meest kwetsbaren in de stad om maar “zo goed mogelijk voor de dag te komen” tijdens de Spelen. Volgens Alauzy zijn de meeste dak- en thuislozen naar regionale opvangcentra gebracht die vorig jaar zijn neergezet als tijdelijke oplossing voor het dakloosheidsprobleem. “Ze vegen de ellende onder het tapijt’, aldus Alauzy. “Als dit echt een waardige oplossing voor het probleem zou zijn, zouden mensen vechten om in de bussen te stappen. Dat doen ze niet. We zijn bezig het leven onmogelijk te maken voor deze mensen en degenen die hen steunen.”

Le Revers de la Médaille schat dat in heel Frankrijk minstens twintigduizend woningen nodig, waaronder zevenduizend in de regio Île-de-France waar Parijs onder valt. Het stadsbestuur van Parijs heeft een plan opgesteld om te voorzien in duizend woningen, maar dit moet nog worden goedgekeurd door het regiobestuur.

De socialistische burgemeester van Parijs Anne Hidalgo weerspreekt de beschuldiging dat het afvoeren van de daklozen iets te maken heeft met de Olympische Spelen in haar stad. Volgens haar gaat het om beleid van de landelijke overheid dat al jaren bestaat. Ook zegt ze verontwaardigd te zijn dat Parijs nu de schuld lijkt te krijgen van een gebrekkige opvang, terwijl dat een landelijke kwestie is.