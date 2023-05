Parijs cabarettheater Moulin Rouge gedwongen onmiddellijk te stoppen met dieronvriendelijke slangenact

Volgens activisten die de act zelf hebben gezien, was het duidelijk dat de slangen wanhopig probeerden hun kop boven water te krijgen. Om te voorkomen dat de danseres gebeten zou worden, werd de bek van de slangen dichtgeplakt. Ook werd de cloaca van de slangen afgeplakt zodat ze niet in het bad konden poepen.

Het theater dat al sinds 1889 bestaat en tegenwoordig vooral nog door toeristen wordt bezocht, had al besloten te stoppen met acts waarbij levende dieren worden gebruikt. Dat zou echter pas in 2024 zijn. Door toenemende druk van activisten en verhitte demonstraties buiten het gebouw, en de klachten die gehoor vonden op het Parijse stadhuis, is dat nu versneld. Amandine Sanvisens van de Parijse dierenrechtengroep Animaux Zoopolis noemde de beslissing "een historische stap" voor dierenrechten in Frankrijk. Voor deze week stonden nieuwe acties op de stoep van Moulin Rouge gepland.