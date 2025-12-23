Paprika's van alle groenten het meest vervuild met bestrijdingsmiddelen Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 502 keer bekeken Bewaren

Van alle onderzochte groenten bevatten paprika's de meeste betrijdingsmidddelen. Dat melden de samenstellers van de PesticidenEetwijzer in een persbericht. Zij pluisden door de gegevens van de voedselautoriteit NVWA om te achterhalen waar bestrijdingmiddelen het meest hadrnekkig aanwezig blijven.

Vorig jaar was paprika nog de nummer 3. Citrusfruit blijft de nummer 1 bij het fruit maar met meer gif dan vorig jaar: gemiddeld 4,4 soorten tegenover 4,2 vorig jaar. Ze delen dit jaar de eerste plaats met aardbeien waarvan de besmetting steeg van 3,7 vorig jaar naar gemiddeld 4,4 soorten gifresten dit jaar. Opmerkelijk genoeg is het aantal resten bestrijdingsmiddelen op groente en fruit toegenomen met 7% tot gemiddeld 1,8 soorten. Het gemiddelde gehalte residuen is zelfs met 15% toegenomen. Ook is een stijging te zien in residuen van de meest zorgwekkende pesticiden PFAS, hormoonverstorende pesticiden en kandidaten voor vervanging.

De samenstellers schrijven dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw nog steeds toeneemt. Ze constateren een forse stijging van maar liefst 26 procent tussen 2020 en 2024.

De fruitsoorten met het meeste pesticidenresten zijn citrusfruit (gemiddeld 4,4 soorten pesticiden), aardbeien (4,4) en druiven (3,6). De schoonste soorten fruit zijn kiwi (0,7), watermeloen (0,9) en ananas (1). Bij de groente zijn paprika’s het meest besmet (2,1), gevolgd door spinazie en paksoi (beiden 2,0). De schoonste groenten zijn asperges (0,0), rode bieten (0,1) en witlof (0,1).

De stichting Pesticide Action Network Netherlands (PAN-NL) wil met de publicatie burgers bewust maken van de voor de consument onzichtbare bestrijdingsmiddelen.

Dit is vooral belangrijk voor zwangere vrouwen en gezinnen die zelf het eten voor hun baby of kind bereiden. Voor potjes baby- en peutervoeding geldt in Europa een maximaal toegestane hoeveelheid van een pesticide van 0,01 mg/kg op basis van wetenschappelijk advies en uit voorzorg voor hun gezondheid. Dit terwijl in gangbare groente en fruit regelmatig tientallen tot ruim 100 maal meer wordt aangetroffen. Ook passeren pesticiden de placenta en kunnen voor het ongeboren kind een risico zijn. Het veiligst zijn biologische groente en fruit waarvoor strenge eisen gelden rond pesticiden. Die zijn ook nog eens goed voor de natuur.

De makers stellen dat het goed is voor de gezondheid om veel groente en fruit te eten maar dat die gezondheidswinst deels teniet wordt gedaan door de voedingsindustrie door op grote schaal bestrijdingsmiddelen toe te passen. De stichting adviseert daarom zoveel mogelijk te kiezen voor gifvrije groenten en fruit.