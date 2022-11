''Het is een kinderfeest'' roepen voorstanders van Zwarte Piet in de media. Een feest die zij moeten beschermen, zodat kinderen kunnen blijven genieten van de racistische karikatuur die pepernoten strooit. Daar mag alles voor gedaan worden: geweld gebruiken, rellen, olie gooien over auto's of het demonstratierecht van anderen afpakken. Als het kinderfeest maar hetzelfde blijft.

Maar wat vinden de kinderen van hun ouders, die er alles aan doen om 'het kinderfeest niet te laten bederven'? Niels van der Laan en Jeroen Woe zongen hier zaterdag een liedje over in Even Tot Hier. De reactie van de kinderen was duidelijk: ''Papa, ik schaam me zo voor jou!''