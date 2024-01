Pantserwagens ingezet om 'Beleg van Parijs' door boze boeren te voorkomen

In Frankrijk rukken boze boeren in een konvooi van tractoren op naar Parijs. De boeren willen onder meer de toegang tot de voedselgroothandel Rungis blokkeren. Dit bedrijf is essentieel voor de voedselvoorziening van de Parijse bevolking en daarom trekken de autoriteiten zwaar geschut uit de kast om het zogeheten 'Beleg van Parijs' te voorkomen. Er zijn op bevel van president Macron 15.000 politiemensen op de been gebracht en de toegang tot de groothandel wordt beschermd met pantservoertuigen.