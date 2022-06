Paniek over schrappen vakantievluchten Schiphol, reisbranche stapt naar rechter

De brancheorganisatie van reisbureaus ANVR spant een rechtszaak tegen sleept Schiphol aan. De organisatie wil dat de luchthaven de schade vergoedt die ontstaat als gevolg van de maatregelen om nog meer chaos te voorkomen. Schiphol heeft aangekondigd vluchten te gaan schrappen om het vastlopen van het passagiersverkeer te voorkomen. De luchthaven kampt met de gevolgen van een slecht arbeidsbeleid waardoor er te weinig personeel beschikbaar is.

Frank Oostdam, directeur van ANVR, vindt het onbegrijpelijk dat er vluchten worden geschrapt. "Het is volstrekt onacceptabel dat Schiphol haar personeelsbeleid niet op orde heeft, en dat daardoor de vakantie van heel veel Nederlandse vakantiegangers in het water dreigt te vallen." Schiphol zegt in een reactie dat de details voor de plannen voor de zomer nog worden uitgewerkt en dat nog duidelijk moet worden wat de gevolgen voor de reiziger zijn.