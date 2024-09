Paniek in India over wolven die jagen op kinderen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 364 keer bekeken • bewaren

Sinds juli zijn er in India tien mensen gedood door wolven, waarvan 9 kinderen. De aanvallen leiden tot grote onrust onder de bevolking van zo'n dertig dorpen in de noordelijke staat Uttar Pradesh waar de wolven een bedreiging vormen. In de zomermaanden slapen de inwoners namelijk vanwege de hitte 's nachts veelal buiten hun huizen. In de duisternis slaan de roofdieren toe en dat gaat razendsnel.

De wolven dringen overigens ook de woonhutten binnen, blijkt uit een verslag van de BBC waarin een moeder vertelt hoe ze haar 8-jarig zoontje op het nippertje wist te redden toen er plots een wolf in de kamer verscheen en naar het kind uithaalde. Ze schreeuwde naar de wolf, buren snelden toe en het roofdier ging er vandoor. Inwoners worden gewaarschuwd door de autoriteiten om niet alleen het bos in te gaan. Ondertussen worden er wolven gevangen in een poging de aanvallen te stoppen.

Hevige regenval zou de dieren uit hun natuurlijk leefgebied hebben verdreven naar plekken waar mensen wonen. Uit onderzoek blijkt dat wolven die verdreven worden uit hun natuurlijk jachtgebied, waar ze onder meer jagen op gazelles, in India kinderen als prooi uitkiezen omdat die minder goed beschermd worden dan vee. De kinderen verblijven vrij in de open lucht en hebben veelal alleen een moeder om hen te beschermen. In geen enke ander deel van de werelddeel zijn er aanvallen van wolven op kinderen bekend. Van een recent voorval in Nederland moet nog steeds vastgesteld worden of het wel om een wolf ging.

De Indiase wolf is wel verwant aan de Europese wolf maar kleiner, met een minder dikke vacht. De soort staat tussen wolf en hond in en vertoont afwijkend gedrag in vergelijking met andere wolvensoorten, zoals de aanvallen op mensen. In de Indiase geschiedenis hebben wolven het opvallend vaak op kinderen gemunt. Zo werden er bijvoorbeeld tussen 1910 en 1915 in de regio Hazaribagh 115 kinderen door wolven gedood.

Inwoners van India lopen wel vaker gevaar door wilder dieren. Zo worden er met enige regelmaat mensen gedood door tijgers, meestal dorpbewoners die gegrepen worden terwijl ze hun behoefte doen in het bos.

Aanvallen door wolven op mensen zijn zeer uitzonderlijk. Tussen 2002 en 2020 werden er wereldwijd, inclusief India, 489 min of meer betrouwbare voorvallen geregistreerd. 26 daarvan waren fataal.