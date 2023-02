Pandemieprofiteurs Van Lienden en partners verstoppen gevoelige informatie voor Justitie

Van Lienden en zijn compagnons werden voorafgaand aan hun arrestatie getapt. Daaruit blijkt dat Van Lienden met medeverdachte Van Gestel belde om hem te waarschuwen dat Justitie een onderzoek zal instellen. Om die reden adviseert Van Lienden zijn medeprofiteur om zo snel mogelijk alle belastende informatie weg te werken. “Get your shit in order”, zegt Van Lienden, die zelf op het punt staat al zijn laptops, telefoons en harde schijven onder te brengen bij zijn advocaat zodat Justitie die niet zomaar kan vorderen. In de tussentijd gaat hij “even een Nokiaatje” kopen.

De rechtbank in Rotterdam bepaalde afgelopen september al dat de spullen die snel bij de advocaat werden verstopt helemaal niet onder het verschoningsrecht vallen. Alles ligt inmiddels in een kluis in een kabinet van de rechter-commissaris in Rotterdam in afwachting van het hoger beroep dat de drie sluwe samenzweerders hebben aangespannen.