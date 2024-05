Pandemieprofiteur Sywert van Lienden peutert na talkshowoptreden een ton los voor zijn advocaten

Sywert van Lienden is er na een optreden in de talkshow Op1 langs juridische weg weer in geslaagd geld los te peuteren. In de het praatprogramma beklaagde hij zich dat hij vanwege geldgebrek geen advocaat kon inschakelen om zich voor de rechter te verdedigen. Hij beweerde dat mensen niet weten dat een burger zoiets in Nederland kan overkomen. In de talkshow legde hoogleraar Voermans al uit dat er allerlei regelingen zijn om te voorkomen dat iemand zonder advocaat in de rechtbank moet verschijnen. Maar ook nu wist Van Lienden de publiciteit weer goed te gebruiken. Na het programma deed interviewer Tijs van den Brink een opmerkelijke oproep aan de autoriteiten om de vervolging van Van Lienden te staken.