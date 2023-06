Pandemieprofiteur harkte miljoenen binnen met behulp van PvdA-connectie

21 jun. 2023 - 18:07

Corruptie vindt niet alleen plaats in de Balkan Alles draait om connecties en soms of er achteraf of vooraf betaald wordt Een mooie baan achteraf bij de eu of anders instelling is ook corruptie Mag u zelf invullen wie daarvoor in aanmerkelijk komt Namen vul ik niet in omdat er ongetwijfeld in het netwerk mensen belangen hebben om de post zo snel mogelijk te laten verwijderen