Pandemie voorbij, corona behoort tot het dagelijks leven

28 feb. 2023 - 7:56

Je kan vergif op nemen dat er binnen een aantal jaren nog een erger uitbraak zal zijn van een compleet nieuwe virus waar Corona bij vergeleken in de ergste periode vergeleken met een nieuwe virus een zeer onschuldig en milde verkoudheid is. Een virus die honderden miljoenen het leven zal kosten. Natuurlijk zou dit als complot gezien kunnen worden, maar het is wat ik denk dat er ooit komt. En ik sta daar niet alleen in. Mogelijk kan het zijn dat men dit extreem rechts complot ziet, althans aantal mensen, maar het zij zo. Ooit een boek gelezen van een Nederlandse schrijver met de naam Beta. Ben alleen naam van die schrijver kwijt. Desondanks interessant om te lezen. Is overigens een roman.