Panamese eiland komt onder water te staan, inheemse bevolking moet verhuizen

De 1.200 inheemse inwoners genaamd Kuna zijn wegens de klimaatverandering genoodzaakt hun honderdjarige leefgebied te verlaten en zich te vestigen op het vasteland. Het is de eerste keer dat een bevolkingsgroep in Latijns-Amerika zijn woongebied moet verlaten, omdat het onder water komt te staan.

De verhuizing naar het vasteland is al meer dan tien jaar gepland. Ook de overige San Blas-eilanden, waarvan een deel bewoond worden door de Kuna, zullen naar verwachting van experts in 2050 onder water komen te staan. "Beetje bij beetje zullen alle Kuna moeten verhuizen", zegt Ligia Castro, verantwoordelijke voor het klimaatveranderingsbeleid bij het Panamese ministerie van Milieu. "We hebben in ieder geval de tijd van nu tot 2050 om ze langzaam naar het vasteland te verplaatsen."