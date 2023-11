Palestijnse VN-ambassadeur maakt korte metten met Israëlische leugens: 'De hele wereld ziet de genocide'

De Palestijnse VN-ambassadeur Nada Abu Tarbush maakte deze week gebruik van haar spreekrecht voor de Verenigde Naties in Genève om uitgebreid te reageren op de Israëlische oorlogspropaganda. Abu Tarbush wees erop dat geen enkele Israëlische overdrijving kan wegnemen dat het land zichtbaar voor de hele wereld bezig is aan genocide in Gaza:

Misschien denken jullie dat met jullie opruiende retoriek we allemaal jullie uitlokking zullen vergeten, de verklaringen en uitspraken van Israëlische politici, de mensen die jullie [de Israëlische VN-ambassadeurs, red.] vertegenwoordigen, die opriepen tot het vernietigen van Gaza. Om een atoombom op de Palestijnse bevolking te gooien. Om de “menselijke beesten” en “kinderen van het duister” te vernietigen. Misschien denken jullie dat jullie voortdurende intimiderende en dreigende taalgebruik ervoor zorgt dat iedereen vergeet dat Israël op dit exacte moment baby’s vermoordt, jongeren, vrouwen, mannen en ouderen vermoordt. Er is niemand te klein of te oud of te ziek om gespaard te worden van de toorn van Israël.