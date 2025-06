Palestijnse overlevende van Israëlische liquidatie van hulpverleners doet huiveringwekkend verslag Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 472 keer bekeken • bewaren

Het Palestijnse Rode Kruis heeft aan The Guardian de schokkende getuigenverklaring vrijgegeven van een van hun hulpverleners, die de bloeddorstige liquidatie van op een ambulancekonvooi in Gaza heeft overleefd. Asaad al-Nasasra (47) vertelt daarin hoe hij Israëlische soldaten zijn gewonde collega's hoorde executeren terwijl zij om hun leven smeekten.

Al-Nasasra was een van slechts twee overlevenden van de aanval op 15 maart waarbij vijftien andere hulpverleners en reddingswerkers werden vermoord. Het konvooi, bestaande uit ambulances, een brandweerauto en VN-voertuigen, was onderweg om lichamen te bergen van slachtoffers van een eerdere Israëlische luchtaanval in Rafah. Een bijna zeven minuten durende video, gefilmd door een van de slachtoffers, toont duidelijk gemarkeerde ambulances met zwaailichten. Die video spreekt ook de oorspronkelijke Israëlische leugen tegen dat de voertuigen niet herkenbaar waren als hulpvoertuigen.

Volgens de getuigenverklaring van Al-Nasasra overleefden enkele hulpverleners de eerste aanval en riepen om hulp waarna Israëlische soldaten hen in koelen bloede alsnog doodschoten. Al-Nasasra zelf overleefde door zich te verstoppen onder het lichaam van een doodgeschoten collega. Toen soldaten hem ontdekten en een geweer op zijn hoofd richtten, smeekte hij in het Hebreeuws om zijn leven en zei dat zijn moeder een Palestijnse Israëlische staatsburger was. De Israëlische soldaten aarzelden en besloten hem niet te liquideren. In plaats daarvan werd gearresteerd, 37 dagen gevangen gehouden en gemarteld.