Palestijns geld aan terroristen is geen obstakel voor vrede

De zionisten pleegden veel terroristische aanslagen, op Arabieren, Britten en anderen, maar dit heeft voor geen millimeter in de weg gestaan voor het ontstaan van Israël.

Sara van Oordt-Jonckheere beweert in het Reformatorisch Dagblad dat de Palestijnse Autoriteit jaarlijks, “250 miljoen euro uitdeelt aan Palestijnse terroristen die Joden hebben vermoord.” Zonder deze betalingen zouden de Israëli’s, volgens haar, de tanks inpakken, de illegale nederzettingen ontmantelen en een onafhankelijke Palestijnse staat toestaan.

Nuanceren

The Washington Post gaf twee Pinokkios aan een vergelijkbare uitspraak van Netanyahu, dus de bewering kan behoorlijk genuanceerd worden. Ten eerste is het bedrag te hoog ingeschat. Bovendien betaalt men ook slachtoffers die niets met terrorisme te maken hebben, zoals de families van Palestijnse kinderen die stierven toen een Israëlische vrachtwagen tegen hun bus botste.

Sterker nog, niet alle Palestijnen in de Israëlische gevangenissen hebben Joden vermoord, zoals Sara beweert. Bijvoorbeeld kinderen die met stenen naar tanks gooien en Palestijnen veroordeeld voor burgerlijke ongehoorzaamheid, of Palestijnen die voor willekeurige redenen in administratieve detentie zitten.

Waarom niet?

Ook Israël betaalt pensioenen aan families van gestorven soldaten, zelfs als deze soldaten oorlogsmisdaden pleegden. Bijvoorbeeld het Nederlandse recht bestraft het bouwen van nederzettingen in bezet gebied met levenslange gevangenis, dus wij beschouwen nederzettingen een even grote oorlogsmisdaad als terrorisme. Blijkbaar staan deze pensioenen de vrede niet in de weg.

Staat terrorisme in de weg van een Palestijnse staat?

Er is geen enkel bewijs dat terrorisme Israël zou beletten om de Palestijnen onafhankelijkheid te gunnen. Let op, hieronder bedoel ik met ‘zionisten’ Joodse Europese migranten in het Mandaat Palestina, dat tussen 1919 en 1948 bestond.

De zionisten pleegden veel terroristische aanslagen, op Arabieren, Britten en anderen, maar dit heeft voor geen millimeter in de weg gestaan voor het ontstaan van Israël. Hieronder een paar voorbeelden.

Amnesty International noemt Jacob Israël de Haan (Nederlandse schrijver, dichter, publicist en rechtsgeleerde, geboren in Smilde in 1881) de voorloper van Amnesty, omdat hij over de Russische gevangenissen schreef en zich voor vervolgde Joden inzette. Hij werd zionist en migreerde naar Palestina, werd correspondent voor Algemeen Handelsblad (voorloper van NRC). Hij werd vermoord door de Hagana met medeweten van Itzhak Ben-Zvi, die later president van Israël werd (Hagana was een paramilitaire organisatie die later het Israëlische leger werd). Waarom vermoordde men De Haan? Omdat hij: “Voorstander was van een staat waarin Joden en Arabieren als gelijken zouden leven, en hij bepleitte onderhandelingen met Arabische leiders, om aldus te komen tot een vreedzame beëindiging van de tegenstelling tussen Joden en Arabieren.”

Daniel Byman schrijft in zijn boek ‘High Price’: “Joods terrorisme, dat de Britten uit het Mandaat Palestina verdreef, ging zelfs na de onafhankelijkheid van Israël in mei 1948 door. Op 17 september 1948 doodde de kleine en radicale Lehi-organisatie onder leiding van de toekomstige premier Yitzhak Shamir graaf Folke Bernadotte, een Zweedse diplomaat die voor de Verenigde Naties bemiddelde in de Palestijnse kwestie.” De nieuwe Israëlische regering arresteerde leden van Lehi en Irgun, maar liet de meesten vrij en gaf hen toegang tot het politieke proces. De straffen waren op zijn best lauw. “De Israëlische politie zette het onderzoek niet serieus voort, een beleid dat de standaard zette voor toekomstig onderzoek naar Joodse terroristen. Geen enkel lid van het Lehi-aanslagteam is bestraft. In 1960 vertelde een Lehi-commandant aan procureur-generaal Gideon Housner dat hij klaar was om alles te onthullen. Housner reageerde: ‘God verhoede! Snapt u de problemen die u voor uw land zult creëren?’ Yehushua Cohen, een van de moordenaars van Bernadotte, werd zelfs persoonlijke lijfwacht van Ben Gurion,” aldus Byman.

Lehi vermoordde ook Lord Moyne in Cairo, stuurde zeventig briefbommen aan Britse functionarissen, inclusief de minister van buitenlandse zaken Ernest Bevin en aan President Truman.

De Irgun plaatste een bom in Colonial Office in Londen, bombardeerde de Britse ambassade in Rome en de immigratiekantoren in Jeruzalem, Haifa en Tel Aviv.

De Hagana blies het schip Patria op en doodde 252 Joodse vluchtelingen, blies bovendien het Semiramis Hotel in Jeruzalem op. En Yitzhak Shamir vermoordde Joden die met Britten samenwerkten.

James en Brenda Lutz schrijven in hun boek ‘Global terrorism’: “Het vertrek van de Britten uit Palestina onder gewelddadige druk van de Joodse kolonisten is een derde voorbeeld van succesvol terrorisme.”

Dit zijn alleen voorbeelden van aanslagen tijdens het Mandaat om te bewijzen dat terrorisme niet in de weg staat van het stichten van een staat. Immers de VN accepteerde Israël meteen.

Het Internationaal Strafhof (ICC)

De Palestijnen hebben het ICC gevraagd om alle oorlogsmisdaden in de bezette gebieden te berechten, dus ook terrorisme. Echter Israël is daartegen. Als Israël een rechtvaardige vrede wil, zoals mevrouw Van Oordt-Jonckheere gelooft, dan laat men de rechters beslissen wie misdaden pleegt. Dat zou pas eerlijk zijn.

