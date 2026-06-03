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Palestijnen lijken voor Nederland vogelvrij Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 457 keer bekeken • Bewaren

De twee Palestijnse studenten die eindelijk naar Wageningen mogen reizen, zullen hier met gemengde gevoelens aankomen. Zijn ze wel werkelijk welkom hier?

Want ons ministerie van Buitenlandse Zaken weigerde lange tijd deze reis te faciliteren van hen en 43 medestudenten en onderzoekers die beschikken over een geldig visum voor Nederlandse universiteiten of ziekenhuizen. De regering moest daartoe worden gedwongen door de Raad van State en de voorzieningenrechter.

Desondanks houdt regeringspartij VVD – "nareis op nareis" - vol dat het deze studenten om een trucje gaat. "Je kunt er vrij zeker van zijn dat ze asiel gaan aanvragen hier en dat ze daarna een beroep gaan doen op nareis om familie hiernaartoe te halen." Aldus Kamerlid Ellian.

Zijn partij ziet allerlei rechtse maatregelen die ze ooit via billboards meldde ‘te hebben binnengehaald’ in de coalitie in de problemen komen. Daarom wil ze de steun van de extremisten in de Tweede Kamer. Stilzwijgend van PVV en FvD en wat openlijker van SGP, JA21 en, jawel, tot PRO in een Kamer-motie opriep dat niet te doen, het DNA van CIDI Markuszower.

Hij is een politicus die stelt dat Nederland Palestijnse asielzoekers aan de grens met "maximaal geweld" moet tegenhouden. "Misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan komen".

Kennelijk hierdoor geïnspireerd smeet een Nederlandse agent in Zeist een Gazaanse asielzoekster ruw op de grond, zoals we op een film konden zien. "Je moet ze vernederen!", volgens de Israëlische minister Ben-Gvir.

Maar volgens de politie wist de agent niet dat de asielzoekster hoogzwanger was: "Hij geeft aan dat hij anders had gehandeld als dit wel zo was geweest".

Wij nemen aan dat de agent aangeeft de Gazaanse vrouw dan voorzichtiger te hebben behandeld.

Maar dat is nu weer het tegenovergestelde van de Markuszower-doctrine. Want waar de vrouw ‘vandaan komt’, zou ze waarschijnlijk in de buik zijn geschopt.

Dat verzin ik niet. Dezelfde VN-gezant, Pramila Patten, die tevoren rapporteerde dat Hamasleden op 7 oktober 2023 Joodse vrouwen onmenselijk hebben behandeld - verkracht, seksueel gefolterd of op andere manieren - heeft recent ook een rapport over Israël uitgebracht. Daaruit blijkt dat de strijdkrachten en veiligheidsdiensten van onze gewaardeerde bondgenoot jegens Palestijnen een breed repertoire van seksueel geweld weten te hanteren.

Toch ziet ons kabinet in haar onpartijdige rapport geen reden tot harde sancties en een tweezijdig wapenembargo, dit nog even los van de voortdurende Israëlische misdaden in Gaza, Westoever en Libanon. En vergeet ook Syrië niet.

Ik heb daarom lang nagedacht over mijn formulering ‘waarschijnlijk in de buik zijn geschopt’, over onze Gazaanse asielzoekster.

Deze formulering is geen uiting van ironie, cynisme, sarcasme of haat.

Maar van machteloosheid tegenover een coalitie die categorisch weigert de fascistische regering van Netanyahu te laten vallen.

Voor het overige blijf ik van mening dat Tata moet sluiten en vervolgens zijn rommel op eigen kosten moet opruimen.

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