Palestijnen hebben al bijna een eeuw geen menswaardig bestaan en de wereld staat erbij en kijkt ernaar

Door: Dionne Abdoelhafiezkhan en Cemil Yilmaz

Elk burgerslachtoffer in een oorlog is er een te veel. Israël en Palestina moeten alles in het werk stellen om de levens van onschuldige burgers te beschermen. Ook politici en media zijn hier verantwoordelijk voor.

Wie goed naar de situatie in Israël en Palestina kijkt ziet een onmenselijk gruwelbeeld. Er is sprake van apartheid, een systeem van segregatie dat tot uiting komt door: scheidingsmuren op Palestijnse grond, check-points, gescheiden bussen en gescheiden wegen. Al jaren is er een vernietigingsoorlog gaande, massale uitmoording van de Palestijnen en vernietiging van hun middelen van bestaan. Er zijn razzia’s waarin kolonisten Palestijnen aanvallen onder bescherming van Israëlische militairen gepaard met: onteigening van grond en huizen, deportatie van bewoners, gevangennemen van ouderen, vrouwen en kinderen, militaire processen tegen burgers en het vermoorden van onschuldige burgers en professionals zoals journalisten. Voedsel- en waterbronnen worden onthouden of vernietigd, Palestijnse graven worden onteerd en Islamitische heilige plekken zoals de Al-Aqsa en Rotskoepelmoskee worden aangevallen en/of met geweld ingenomen.

De hele situatie gaat veel verder dan het koloniseren van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem, het gaat verder dan het creëren en in stand houden van de grootste openluchtgevangenis in de wereld (Gaza) en het gaat verder dan de apartheidsstaat waarin Palestijnen tweederangs burgers zijn en minder rechten hebben.

We schrijven dit stuk omdat er onder het toeziend oog van de wereld decennialang internationaal recht en mensenrechten worden geschonden. De ongelijke en veranderende machtsverhouding in de neokoloniale wereld is nergens zo duidelijk als in Israël en Palestina, het wereldtoneel voor menselijk leed en drama. Palestijnen hebben al bijna een eeuw geen menswaardig bestaan en we maken ons zorgen over de afglijdende schaal van ontmenselijking met de openlijke steun vanuit het Globale Noorden ondanks de zeer verontrustende woorden van Yoav Gallant, de Israëlische minister van defensie:

“We leggen Gaza een volledige belegering op. Er zal geen elektriciteit, geen voedsel, geen water, geen brandstof zijn, alles zal gesloten zijn. Wij vechten tegen menselijke dieren en daar handelen we naar.”

Waar verontwaardiging op zijn plek zou zijn over deze woorden en de manier waarop Israël vergelding zoekt, krijgt Israël vooral steunbetuigingen. De Verenigde Staten die militaire steun uitspreekt, de EU die alle hulp aan de Palestijnse gebieden stopzet en zelfs de president van Oekraïne die zijn solidariteit en steun uitsprak aan Israël. Wereldwijd zien we dat er op iconische gebouwen de Israëlische vlag wordt geprojecteerd. Ook zien we dat in Nederland het koningshuis, bewindspersonen, burgemeesters, politici en gemeenten hun steun aan Israël betuigen. Daar waar het Globale Noorden Israël legitimeert en faciliteert in hun staatsterrorisme, is de gedachte in het Globale Zuiden dat de volgende genocide in de wereldgeschiedenis aanstaande en al een tijdje gaande is.

Volgens Mark Rutte echter staat Nederland volledig achter Israël en heeft Israël het volledig recht heeft om te handelen zoals het handelt. Zijn reactie op de zorgen die er zijn rondom Israëlisch handelen is exemplarisch: “Israël is ook niet gek. Dus ik vertrouw ook op hun verstand. Dat komt vast goed.”

Wij houden ons hart vast als we de woorden van de Israëlische defensieminister horen, want het is niks voor niks dat Mandela jaren geleden al zei dat onze vrijheid incompleet is zonder de vrijheid van de Palestijnen.

