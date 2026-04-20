Pakjes sigaretten zouden een asbakvak moeten bevatten

Terecht eisen de overheden van hoog tot laag dat de tabaksindustrie de opruimkosten van op straat gegooide filters volledig vergoedt en niet voor de helft zoals nu in de praktijk het geval is. Ze zijn moeilijk afbreekbaar en daarom belangrijke vervuilers van het leefmilieu, die over tweeduizend jaar nog door archeologen worden opgegraven. Bovendien misleiden ze rokers. Die worden immers wijs gemaakt wordt dat wat zij inademenen gezuiverd is. Het eerlijke verhaal vertellen sigaretten zonder filter.

De eenvoudigste maatregel zou zijn die filters zonder meer te verbieden net zoals smaakjesvapes buiten de wet gesteld zijn. Met elke trek dienen rokers op hun lippen te voelen waar ze mee bezig zijn.

Zelfs dan blijven er peuken over. Onder rokers zou het de norm moeten zijn dat zij vanwege hun verslaving de straat niet vervuilen. Dat is makkelijk te regelen als zij in hun zak een asbakje mee dragen in de vorm van een afsluitbaar metalen doosje. Het is aan de sigarettenindustrie die op grote schaal ter beschikking te stellen. Gratis. Via elk verkooppunt waar ook tabaksartikelen verkrijgbaar zijn. Ten overvloede: zonder productreclame.

Daar kan het niet bij blijven. Elke verpakking met tabaksartikelen dient een afsluitbaar vakje te bevatten, waarin de rokers hun filters, as en peuken kwijt kunnen. Als de laatste sigaret gerookt is, gooien zij het pakje in de prullenbak.

Dat zal waarschijnlijk het aantal filters op straat stevig verminderen. De industrie blijft uiteraard voor honderd procent verantwoordelijk voor de resterende opruimkosten. Ze weten nu met welke maatregelen ze die zouden kunnen verlagen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandalige compensatie is aangeboden voor het toestaan van nieuwe winningen.

