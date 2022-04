Pak die overheid keihard terug waar het pijn doet

Wat is er aan de hand? De laatste weken en de komende tijd worden heel veel jaarverslagen gepresenteerd. Ook jaarverslagen die cijfers bevatten die over boetes gaan. Snelheidsboetes, parkeerboetes, milieuboetes en ga zo maar door. Na zo'n presentatie zie je op social media en ingezonden stukjes in kranten een regen aan reacties. Meestal gaan die van dik hout zaagt men planken. De overheid is een roversbende en is alleen maar uit op je geld. Soms wordt er opgeroepen tot het in de fik steken van flitspalen. Dit is in hier en daar overigens ook gebeurd, waarna de palen nooit meer terugkwamen. De automobilisten en motorrijders kregen weer vrij spel waarna massaal de maximumsnelheden weer worden overtreden. Dat de mensen die langs de weg wonen daar veel last van hebben en de lucht die ze inademen onnodig viezer is speelt voor de bestuurders kennelijk geen rol, ook vaak niet voor onze politiek bestuurders. De paar seconden tijdwinst is veel belangrijker. Maar dit even terzijde.