Pak de 'roverheid' terug waar het hen het meest raakt! Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 450 keer bekeken • bewaren

De beuk erin! We laten ons toch niet plukken?

Heel veel mensen, vooral mannen, roeren zich op de socials. Ze zijn boos, laaiend! En niet heel even maar de hele dag. De hele maand! Schelden en tieren op die “roverheid” die niets anders doet dan de burger uitpersen en bankroet maken. Het is verschrikkelijk! Op de radio, vooral bij BNR, wordt er meegegaan in speciale radioshows met die zwaar getroffen burgers. Het is ach en wee en er wordt nog net niet opgeroepen tot volksverzet. Maar dat houdt mij niet tegen. Ik roep wel op tot stevig volksverzet. De beuk erin! We laten ons toch niet plukken?

Waar gaat het om? Nou om die vreselijke verkeersboetes. Als je 1 km te hard rijdt krijg je al een megaboete met verhogingen als je ook maar 5 minuten te laat betaalt. Sla je een stoplichtje over, dan betaal je je suf. Ben je aan het (niet handsfree) bellen in de auto, gewoon omdat je even het thuisfront wil laten weten dat je een kwartiertje later thuis bent, dan lopen de boetes op tot honderden zuur verdiende Euries. En heb je die bedragen al gezien als je heel even je auto neerzet op een invalideparkeerplek? Nou dat slaat helemaal nergens op. Na zo’n boete kun je gelijk in de schuldhulpverlening. Die boetes zijn er alleen maar om de staatskas te spekken. Het zijn een stelletje dieven, daar in Den Haag.

Ik roep op tot een boetestaking! Dat moeten we echt massaal doen. En als je denkt dat dat moeilijk is zo’n volksverzet? Nou echt niet! Het is ongelofelijk simpel. En de hoge heren in Den Haag gaan dat heel erg goed voelen. Mijn voorstel gaat de schatkist behoorlijk raken en zal die mooipraters in de Tweede Kamer in paniek achterlaten.

Wat is mijn stevige voorstel? Het is heel overzichtelijk! Vanaf 1 augustus aanstaande gaan we ons massaal en consequent aan de spelregels houden! We bellen niet meer in de tuut, we racen niet meer over de provinciale weg, we laten speciale parkeerplaatsen leeg en bumperkleven doen we ook niet meer. Ook laten we voetgangers op zebrapaden gewoon veilig oversteken. Dat gaan ze goed voelen bij justitie! Het maakt al die ‘D66 rechters’ werkloos. Dat kost ze heel veel geld! Dus vrienden: Pak de ‘roverheid’ terug waar het hen het meest raakt!

Meer over: opinie , overheid , boetes