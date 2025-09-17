'Pak de bullshitbingokaart er maar weer bij'

Als politici het hebben over 'de mensen thuis', over wie gaat dat dan? Pieter Derks in De Nieuws BV: "De mensen thuis zijn een nogal gemêleerd en wispelturig volk, ik wantrouw iedereen die zegt namens de Nederlander te spreken, ik zou zeggen: spreek gewoon namens jezelf en dan kan de Nederlander zelf als mens thuis wel bepalen of die het daarmee eens is."