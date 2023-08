Pak asociale automobilisten hun rijbewijs af Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 92 keer bekeken • bewaren

Celal Altuntas Schrijver en eerwraakdeskundige

Hoever kunnen ze gaan, vraag ik me af.

Vooral sinds corona fiets ik vaker. Op de fiets stappen heeft behoorlijk wat voordelen: het is goed voor je mentale en lichamelijke gezondheid, gebruikt geen brandstof, je kan er best ver mee komen, je ziet een heleboel van dit prachtige land, je bent en blijft in beweging, het houdt je jong.

Van fietsen krijg ik positieve energie, inspiratie. Maar het is jammer genoeg wel erg oppassen voor de automobilist. Het is me al herhaaldelijk gebeurd dat ik op het nippertje ontsnapte aan een ernstige aanrijding. Sommige chauffeurs maakten hun excuus, maar anderen reden simpelweg door zonder op of om te kijken. Dan ben je mijns inziens echt asociaal en gevaarlijk voor alle andere weggebruikers.

Ja, ik heb ook een auto en ja, ik heb ook weleens fietsers boos gemaakt zonder dat dat mijn bedoeling was. Als het mogelijk was, bood ik op dat moment mijn excuses aan. Een ongeluk kan altijd gebeuren, maar als automobilist moet je er alles aan doen om het te voorkomen. Het is zaak zeer alert te rijden en vooral te letten op fietsers en voetgangers, want die zijn zo kwetsbaar in het verkeer.

Daarom vormen de asociale automobilisten, zij die lak hebben aan de formele en informele verkeersregels, een groot gevaar op de weg. Hoever kunnen ze gaan, vraag ik me af. Pak hen hard aan, want ze veroorzaken soms verschrikkelijke ongelukken, puur door hun asociale gedrag. Een van de ernstigste misdragingen vind ik het rijden onder invloed van alcohol, drugs.

Nu is de regelgeving zo, dat als je binnen vijf jaar twee keer wordt veroordeeld voor rijden met te veel alcohol op, en bij de tweede veroordeling zit er meer dan 1,3 promille alcohol in jouw bloed, dan raak je jouw rijbewijs direct kwijt voor vijf jaar. En om een nieuw rijbewijs te krijgen moet je opnieuw rijexamen doen.