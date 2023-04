Paarden voor toeristen bezwijken in hitte van Sevilla, mannen gaan door met mishandelen

In de Spaanse stad Sevilla is een paard dat gebruikt wordt om toeristen en andere dagjesmensen ritjes met een rijtuig te laten maken, op straat gestorven. In Spanje heerst een hevige hittegolf waaronder het hulpeloze dier bezweken is. In de stad is het meer dan 40 graden maar toch moeten de paarden toeristen vervoeren. Op Twitter verschijnen beelden van de doodsstrijd van het paard.