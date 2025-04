Oxford-elite dronk uit schedel van 'vermoedelijk tot slaaf gemaakte vrouw' Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 398 keer bekeken • bewaren

Academici aan het Worcester College van Oxford hebben jarenlang gedronken uit een beker gemaakt van een menselijke schedel. Dat onthult professor Dan Hicks in zijn nieuwe boek "Every Monument Will Fall". De schedel is ongeveer 225 jaar oud en komt waarschijnlijk uit het Caraïbisch gebied en was vermoedelijk van een tot slaaf gemaakte vrouw.

Hicks wil met zijn onderzoek laten zien hoe de identiteiten van slachtoffers van koloniaal bewind vaak uit de geschiedenis zijn gewist omdat ze, door racistische ideeën over Britse culturele en witte superioriteit, niet als belangrijk werden beschouwd. "De ontmenselijking en vernietiging van identiteiten was onderdeel van het geweld," aldus de archeoloog.

Terwijl we niets weten over de persoon van wie de schedel was, zijn de Britse eigenaren goed gedocumenteerd. De beker werd in 1946 geschonken door George Pitt-Rivers, een man die steun gaf aan fascisten. Hij kreeg de beker van zijn grootvader, de oprichter van het Pitt Rivers Museum.

"Het is weerzinwekkend," zegt parlementslid Bell Ribeiro-Addy. "Oxford-docenten, zittend in hun wereld van privileges, dronken uit een schedel die mogelijk van een tot slaaf gemaakt persoon was."

De schedelbeker, versierd met een zilveren rand, werd tot 2015 gebruikt bij formele diners. Later diende hij zelfs als schaal voor chocolaatjes toen de beker begon te lekken.