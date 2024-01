Oxfam Novib: rijkste Nederlanders betalen veel minder belasting dan gemiddeld

15 jan. 2024 - 8:25

Dat de allerrijksten meer belasting moeten betalen is een klassiek socialistisch stokpaard, dus dat hoort bij Joop. Feit is wel dat dit weinig opbrengt, want zoveel superrijken zijn er niet, en verder zullen ze precies weten hoe ze de belasting moeten ontwijken. Vraag is ook wat je onder een superrijke verstaat. Ik ben miljonair maar geen multimiljonair - en heb trouwens al een deel van mijn vermogen veilig in onroerend goed in het buitenland geïnvesteerd. Niet primair met het oog op de fiscus trouwens. Ik voel veel voor het Amerikaanse systeem, dat superrijken verplicht hun vermogen voor een groot deel aan een goed doel te besteden. Het is geen verplichting die juridisch kan worden afgedwongen, maar toen de gierige Bill Gates probeerde zich er aan te onttrekken werd hij wel door zijn omgeving tot de orde geroepen, en richtte hij ijlings de "Bill & Melinda Gates Foundation" op. Ook een proleet wil niet als proleet te kijk staan.