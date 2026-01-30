Oxfam: coalitie laat Gazanen in de kou staan en doet te weinig voor internationale rechtsorde Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 233 keer bekeken Bewaren

Oxfam Novib is zeer teleurgesteld in de internationale plannen van het nieuwe rechtse minderheidskabinet. Slechts een fractie van de megabezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking van het vorige kabinet wordt teruggedraaid.

Ook wijst de ontwikkelingsorganisatie erop dat de coalitiepartijen het belang van het internationaal recht weliswaar met de mond belijden, maar vervolgens niets doen om de Nederlandse medeplichtigheid aan de genocide in Gaza te beëindigen.

“Na alles wat er gebeurd is in Gaza wordt er nog steeds geen Rode Lijn getrokken door sancties tegen het genocidale beleid van Israël of de erkenning van Palestina”, aldus algemeen directeur Michiel Servaes in een verklaring.

“Hoewel de toon in dit coalitieakkoord gelukkig anders is dan bij het vorige radicaal-rechtse kabinet, valt de concrete inzet voor internationale solidariteit en rechtvaardigheid helaas enorm tegen. Onder de streep blijft het overgrote deel, zo’n 90%, van de mega-bezuinigingen op hulp aan de meest kwetsbaren in de wereld staan. Dit regeerakkoord geeft onvoldoende antwoord op de enorme noden in de wereld en de internationale rechtsorde die aan alle kanten onder druk staat. Een veel stevigere koerswijziging van het buitenland- en ontwikkelingsbeleid is nodig.”

Ook The Rights Forum is teleurgesteld. “Straffeloosheid bestrijden zonder het woord genocide te durven noemen, en spreken over 'blijvende sancties' terwijl er nauwelijks betekenisvolle maatregelen zijn genomen, ondermijnt juist de rechtsorde die de partijen zeggen te verdedigen”, stelt de organisatie die zich inzet voor de Palestijnen, in een verklaring.