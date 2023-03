OVV uit harde kritiek op falend Openbaar Ministerie na onderzoek moorden Peter R. de Vries en advocaat Van Wiersum Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 110 keer bekeken • bewaren

Het Openbaar Ministerie heeft in de zaak-Marengo tegen de gevreesde crimineel Ridouan Taghi de opsporing van criminelen belangrijker gevonden dan de beveiliging van slachtoffers. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) na uitvoerig onderzoek naar de beveiliging en moorden op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, dvocaat Derk Wiersum en Reduan, de broer van kroongetuige Nabil B. Zij werden allen vermoord om de vervolging van Ridouan Taghi te frustreren. Door die houding van het OM is de beveiligingstaak van de politie niet goed uitgevoerd. Stavros Zouridis, plaatsvervangend voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, presenteerde woensdag in Den Haag de resultaten van het onderzoek 'Bewaken en Beveiligen, lessen uit drie beveiligingssituaties'.

Zonder het expliciet te benoemen rekent de OVV dit vooral de top van het Openbaar Ministerie aan: het college van Procureurs-Generaal. Zo stelt de OVV dat de resultaten van een eerste dreigingsanalyse voor Nabil B. en zijn omgeving, bestemd voor het college van PG’s, niet zijn gedeeld met functionarissen van het OM die verantwoordelijk waren voor het beveiligen van familieleden van Nabil B. Uit die analyse blijkt al in de zomer van 2017 dat dreiging voor alle mensen uit de kring van Nabil B. „hoog” is en de ernst van die dreiging als „ernstig” wordt gekwalificeerd. In die analyse wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat een naaste van Nabil B. wordt vermoord, omdat de kroongetuige zelf niet bereikbaar is. (…) Volgens de OVV is er bij het OM en de politie sprake van „gescheiden silo’s” die uitwisseling van relevante informatie ernstig bemoeilijkt.

Nadat Reduan B. was vermoord werden dezelfde fouten herhaald waarna de moorden op advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries volgden. Het OM en politie namen besluiten op basis van aannamen die niet getoetst werden, zoals dat 'advocaten geen doelwit waren'. Het Openbaar Ministerie faalde ook in de communicatie met De Vries en de familie van B.

Na de moord op Reduan zijn door het OM en de politie geen strategische keuzes gemaakt over het afschermen en delen van informatie. De onderzoeksraad rekent dat met name het OM aan dat dit probleem weer speelt bij de beveiliging van Derk Wiersum en Peter R. de Vries. „De politie is voor haar informatiepositie in situaties van dreiging uit de zware georganiseerde criminaliteit in grote mate afhankelijk van keuzes en besluiten van het OM.”