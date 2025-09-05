De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Overzicht van actuele wereldwijde oorlogen, conflicten of crises Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 162 keer bekeken • bewaren

Nico Haasbroek Journalist, oud-hoofdredacteur NOS Journaal, RTVRijnmond Persoon volgen

Nico schrijft een serie over oorlog, dit is aflevering 69.

Het ergste is ongeveer als oorlog en natuurgeweld samenvallen. Zo meldt de rebellenbeweging Sudan Liberation Movement dat er bij een aardverschuiving in het westen van het land meer dan duizend mensen zijn omgekomen. De grootste humanitaire crisis ter wereld speelt zich in Soedan af. Dat lees ik als ik op internet feiten zoek. Het conflict tussen het regeringsleger en paramilitaire groepen veroorzaakt miljoenen mensen op de vlucht, wijdverspreide hongersnood en een instortende gezondheidszorg. Krankzinnig dat het maar niet lukt om aan die al jaren voortslepende ellende een einde te maken.

De ACLED-conflict Severity index beschrijft de meest prominente conflicten wereldwijd. Dat zijn naast Oekraïne en Gaza, waar de Westerse pers het het meest over heeft:

• De burgeroorlog in Jemen waar de Houthi-rebellen delen van het land hebben overgenomen.

• Tumult in Ethiopië waar het regeringsleger vecht tegen the Tirgray People’s Liberation Front (TPLF).

• Nigeria, waar Boko Haram streeft naar de oprichting van een islamitische staat.

• Mexico, dat door een drugsoorlog geteisterd wordt.

• Myanmar (vroeger Birma geheten) waar sprake is van genocide.

Waarom Soedan in deze opsomming ontbreekt is mij een raadsel.

Soedan. 2. Syrië. 3. Democratische Republiek Congo. 4. Haïti. 5. Myanmar. 6. Sahel-regio en 7. Afghanistan.

Ook Afghanistan wordt op dit moment door een aardverschuiving getroffen. In dat land lijdt de bevolking sinds de machtsovername door de Taliban niet alleen onder natuurgeweld, maar ook onder armoede, voedseltekorten, droogte en gewelddadige aanslagen. Vooral Amerika, maar ook Nederland en andere NAVO-landen moeten zich schamen voor het feit dat men de Afghaanse bevolking na 2021aan zijn lot heeft overgelaten en nu aarzelt om bij de recente aardbevingen de helpende hand te bieden.

Mensen in nood verdienen het om te worden geholpen. Geert c.s., laten we onze ogen niet sluiten voor de ellende elders in de wereld.