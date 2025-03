Overzicht en uitgebreidheid

Kijk, de aarde is bepaald niet oneindig groot, wanneer je duizend kilometer per dag rijdt, kun je theoretisch in veertig dagen rond de evenaar reizen. Er gebeurt wel van alles op onze planeet, terwijl ik deze woorden schrijf, bedrijven misschien wel honderdduizend mensen wereldwijd de liefde, voor hetzelfde geld is het veel meer of minder, we zouden de gemiddeldes per land moeten delen door het aantal dagen en dan vermenigvuldigen met het aantal bewoners weet ik veel, ik ben nooit een ster geweest in het vak statistiek.